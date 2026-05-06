La Diputación reparte 1,5 millones del Plan de Empleo para impulsar oportunidades en 131 municipios de Castellón

La Diputación Provincial de Castellón ha aprobado el reparto de 1,5 millones de euros del Plan de Empleo entre 131 municipios y la entidad local menor El Ballestar, con el objetivo de fomentar la ocupación en todo el territorio, especialmente en las zonas rurales.

La Junta de Gobierno ha dado luz verde a la concesión de subvenciones destinadas a ayuntamientos y entidades locales menores para promover la contratación de personas desempleadas. Estas ayudas buscan dinamizar la economía local y mejorar los servicios públicos.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha destacado que “estas ayudas son un reflejo de nuestro compromiso por ir de la mano de los ayuntamientos para promover la creación de empleo, impulsar el desarrollo económico local y generar oportunidades en toda la provincia”.

El plan tiene un doble objetivo: facilitar la inserción laboral mediante la contratación para obras o servicios de interés general o social, y ayudar a los municipios, especialmente los más pequeños, a fijar población y reforzar sus servicios.

En la misma línea, la vicepresidenta y responsable del área Económica, María Ángeles Pallarés, ha subrayado que “un municipio con oportunidades laborales atrae población y contribuye a mantener servicios básicos gracias a la contratación de personas desempleadas”.

Los trabajos que se desarrollarán incluyen mantenimiento de espacios públicos, conservación de zonas naturales, promoción turística y cultural, así como iniciativas deportivas y del sector audiovisual.

Nueva línea de ayudas para informadores turísticos

Dentro de su estrategia de impulso al empleo, la Diputación ha activado además una nueva convocatoria de subvenciones dotada con 760.000 euros para la contratación de informadores turísticos por parte de los ayuntamientos.

Esta línea, que aumenta un 6,29% respecto al año anterior, tiene como finalidad mejorar la atención al visitante durante más meses al año y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades laborales.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes de forma telemática a través de la sede electrónica del Patronato Provincial de Turismo hasta el próximo 15 de mayo.