La Diputación recibirá la Navidad con un Belén gigante e interactivo que coronará la plaza de las Aulas

La Diputación Provincial de Castellón inaugurará la Navidad con un Belén gigante e interactivo que se instalará en la plaza de las Aulas a partir del próximo viernes 12 de diciembre. La obra, creada por el artista burrianense Vicente Martínez, se presenta como el Nacimiento más grande de toda la provincia, con una figura de San José que alcanzará los 9 metros de altura y una Virgen María sentada que superará los 5,9 metros. La composición, realizada en fibra de vidrio y equipada con una estructura metálica interior, incluirá un sistema de iluminación diseñado para resaltar cada detalle de la escena tradicional del Nacimiento.

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacado el talento del autor, reconocido por su trayectoria en el ámbito de las fallas y las esculturas monumentales, y ha subrayado que esta propuesta artística pretende trasladar la esencia de la Navidad a todos los rincones de la provincia. La instalación se convertirá en una nueva atracción para vecinos y visitantes durante las fiestas, combinando tradición, arte y monumentalidad en un espacio emblemático del centro de Castellón.

Además de su tamaño, el Belén destacará por su carácter interactivo gracias a la instalación denominada La Sinfonía del Nacimiento, que permitirá a los visitantes tocar 12 campanas distribuidas alrededor del conjunto para reproducir notas musicales que, junto a efectos lumínicos, crearán secuencias de sonido y color. Si los participantes logran completar una breve melodía inspirada en un villancico, se activará un espectáculo especial con iluminación y proyecciones láser. El Belén Monumental podrá visitarse hasta el 6 de enero, ofreciendo una experiencia única y participativa para celebrar la Navidad en comunidad.