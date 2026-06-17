CULTURA

La Diputación pone en valor a Castellón como territorio musical en la sexta sesión del Cafenet Working

El ECO Les Aules acogerá el 19 de junio el encuentro “Músicas, festivales y territorio”, con representantes de diversos festivales de la provincia y un debate abierto sobre el tejido cultural castellonense.

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La Diputación pone en valor a Castellón como territorio musical en la sexta sesión del Cafenet Working
La Diputación pone en valor a Castellón como territorio musical en la sexta sesión del Cafenet Working | DIPCAS

La Diputación de Castellón celebrará este viernes, 19 de junio, la sexta sesión del Cafenet Working en el Espai Cultural Obert – ECO Les Aules, bajo el título “Músicas, festivales y territorio: la diversidad musical de Castellón”.

El encuentro reunirá a representantes de distintos festivales como Rototom Sunsplash, SOM Festival, Íntims al Castell d’Onda, Millarts Rock Fest, Festival Internacional de Jazz de Peñíscola, Feslloc y Arc Clàssica, entre otros.

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha señalado que el objetivo es “conversar sobre festivales, programaciones musicales y el tejido cultural que generan en la provincia de Castellón”. Asimismo, ha destacado el papel de la música como motor de proyección cultural, dinamización territorial y generación de oportunidades.

La sesión comenzará a las 19:00 horas con una presentación inicial y continuará con intervenciones breves de los participantes, que expondrán sus proyectos. Posteriormente se abrirá un turno de preguntas y debate con el público.

Con este encuentro, la Diputación pretende ofrecer una panorámica de la diversidad de festivales que conviven en la provincia y reforzar el papel de Castellón como escenario musical.

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