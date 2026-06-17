La Diputación pone en valor a Castellón como territorio musical en la sexta sesión del Cafenet Working

La Diputación de Castellón celebrará este viernes, 19 de junio, la sexta sesión del Cafenet Working en el Espai Cultural Obert – ECO Les Aules, bajo el título “Músicas, festivales y territorio: la diversidad musical de Castellón”.

El encuentro reunirá a representantes de distintos festivales como Rototom Sunsplash, SOM Festival, Íntims al Castell d’Onda, Millarts Rock Fest, Festival Internacional de Jazz de Peñíscola, Feslloc y Arc Clàssica, entre otros.

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha señalado que el objetivo es “conversar sobre festivales, programaciones musicales y el tejido cultural que generan en la provincia de Castellón”. Asimismo, ha destacado el papel de la música como motor de proyección cultural, dinamización territorial y generación de oportunidades.

La sesión comenzará a las 19:00 horas con una presentación inicial y continuará con intervenciones breves de los participantes, que expondrán sus proyectos. Posteriormente se abrirá un turno de preguntas y debate con el público.

Con este encuentro, la Diputación pretende ofrecer una panorámica de la diversidad de festivales que conviven en la provincia y reforzar el papel de Castellón como escenario musical.