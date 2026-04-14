La Diputación de Castellón reduce la población de mosquitos tras las lluvias con tratamientos intensivos

La Diputación de Castellón ha reforzado las actuaciones de control de mosquitos tras las lluvias registradas en el mes de marzo, logrando una reducción notable de la población larvaria en distintos puntos del litoral. El Servicio de Control de Mosquitos ha intensificado los tratamientos en zonas con acumulación de agua dentro de los espacios que gestiona la institución.

Según los datos facilitados, en menos de una semana se han aplicado tratamientos larvicidas en todas las masas de agua accesibles, alcanzando una eficacia superior al 75% y reduciendo de forma significativa la presencia de larvas. El diputado de Medio Natural, José María Andrés, ha destacado que la actuación preventiva y constante es clave para controlar la proliferación de estos insectos.

Desde la Diputación se subraya que el plan de control se mantiene activo durante todo el año, con vigilancia continua en zonas inundables y tratamientos puntuales cuando es necesario. Además, se insiste en la importancia de la colaboración ciudadana para evitar el agua estancada en espacios privados, así como en la coordinación con los ayuntamientos para prevenir la expansión de los mosquitos en toda la provincia.