La Diputación de Castellón realiza más de 1.000 jornadas de control de mosquitos en 2025

La Diputación Provincial de Castellón ha llevado a cabo un total de 1.050 jornadas de control y tratamiento de mosquitos durante 2025, además de seis actuaciones aéreas en 12 municipios, según ha informado el diputado de Medio Natural, José María Andrés. Estas acciones se realizan en coordinación con los ayuntamientos y con la participación activa de la ciudadanía.

Coordinación con los municipios

El Salón de Recepciones de la Diputación acogió recientemente una reunión con concejales y técnicos de distintos municipios para evaluar las actuaciones realizadas este año. Según Andrés, “la labor del Servicio de Control y Tratamiento de Mosquitos, tanto terrestre como aérea, ha permitido frenar su proliferación y reducir las molestias en la ciudadanía”.

El diputado ha destacado el esfuerzo del equipo del servicio, que trabaja de manera constante junto a los ayuntamientos para minimizar la presencia de mosquitos en todo el territorio. La mayoría de las jornadas se llevaron a cabo en municipios de menos de 1.000 habitantes, con un aumento notable entre septiembre y noviembre debido a las lluvias.

Prevención aérea y control constante

Además de los tratamientos terrestres, se realizaron seis tratamientos aéreos durante los meses de julio, septiembre y octubre en 12 municipios. Andrés ha subrayado que “nuestro objetivo es mantener vigilada la presencia de mosquitos durante todo el año” y ha insistido en que el control de larvas y la limpieza de acequias, caminos y parcelas inundables son clave para evitar su proliferación.

Concienciación ciudadana, clave en la lucha

El diputado ha resaltado la importancia de la colaboración de la ciudadanía. “Combatir los mosquitos es cosa de todos y para todos”, ha afirmado. Por ello, la Diputación ha llevado a cabo jornadas formativas en colegios, institutos, talleres de empleo y asociaciones vecinales en municipios como Benicàssim, Torreblanca, Almassora, Burriana, Oropesa del Mar, Benicarló o Xilxes.

Estas iniciativas buscan ofrecer información clara y práctica para que los vecinos adopten medidas preventivas, como mantener limpias las parcelas privadas y evitar acumulaciones de agua. Según Andrés, “solo con la colaboración de todos podremos avanzar en la lucha contra los mosquitos y proteger la salud de nuestros vecinos”.