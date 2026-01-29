La Diputación de Castellón programa 27 rutas guiadas para dar a conocer su patrimonio natural

La Diputación Provincial de Castellón ha diseñado un ciclo de 27 rutas guiadas con el objetivo de dar a conocer la riqueza natural de la provincia, dentro de la nueva edición de la iniciativa ‘Caminando con la Diputación’.

Según ha explicado la presidenta de la institución, Marta Barrachina, esta campaña busca “dar a conocer los diferentes y variados enclaves naturales de alta relevancia, singularidad y belleza que podemos encontrar en nuestra provincia, a la vez que concienciar a la ciudadanía sobre su conservación”.

Barrachina ha destacado el extenso patrimonio natural de Castellón, con miles de kilómetros de parajes que “no solo embellecen nuestros 135 municipios, sino que nos invitan a descubrirlos, disfrutarlos y protegerlos”. La dirigente provincial ha subrayado que Castellón es “la segunda provincia más montañosa de España” y ha insistido en la importancia de promover su potencial natural y patrimonial.

La propuesta incluye tres rutas de interpretación ambiental en cada uno de los nueve partidos judiciales de la provincia, con recorridos circulares de entre 4 y 15 kilómetros y una duración aproximada de cuatro a seis horas. Cada ruta se clasifica según su grado de dificultad, de modo que todos los ciudadanos y visitantes puedan participar, según ha informado el diputado de Medio Natural, José María Andrés.

Andrés ha añadido que todas las actividades son gratuitas y requieren reserva previa, ya que el aforo máximo es de 100 personas para garantizar la calidad del servicio. Las reservas pueden realizarse a través de la página web de la Diputación en el apartado de medio natural.

La primera ruta de esta edición se celebrará el sábado 31 de enero en Arañuel, con el recorrido de Los Miradores del Mijares. En febrero, las rutas continuarán en Oropesa del Mar, el domingo 8, y en Burriana, el 28, con la ruta de El Clot de la Mare de Déu. Además, el programa incluirá municipios como Chóvar, Benicàssim, Canet lo Roig o Alcalà de Xivert.

José María Andrés ha animado a la ciudadanía a participar y ha resaltado que la iniciativa permite “disfrutar del entorno más cercano y conocer paisajes impresionantes que envuelven nuestra provincia”.

En la edición de 2025 participaron 1.185 personas, cifra que refleja el interés social por el senderismo interpretativo y el turismo responsable, y que también pone de manifiesto el impacto económico indirecto en los municipios, consolidando la campaña como una herramienta de dinamización turística sostenible, ha concluido Andrés.