La Diputación de Castellón prevé 73 actuaciones en las travesías de 64 municipios

La Diputación de Castellón avanza en su Plan de Travesías, que contempla actuar en 64 municipios de la provincia con un total de 73 actuaciones y una inversión inicial de 7 millones de euros para 2026 y 2027.

El objetivo es mejorar la seguridad vial en los tramos de carreteras interurbanas que atraviesan los núcleos urbanos y dar prioridad a los peatones frente a los vehículos en los puntos de conflicto. El vicepresidente y responsable de Infraestructuras, Héctor Folgado, ha destacado que el plan permitirá además mejorar la accesibilidad de las personas mayores y con movilidad reducida.

Las actuaciones incluyen la mejora de pavimentos y la construcción de plataformas únicas, además de la incorporación de mobiliario urbano, vegetación, bancos, papeleras y jardineras para hacer más acogedores estos espacios.

En los primeros tres meses desde la presentación del plan, la Diputación ya ha iniciado trabajos en las travesías de Torás, El Toro, Barracas, Xert, Tírig e Higueras. Durante este mes de septiembre comenzarán nuevas obras en La Torre d’en Doménec, Gaibiel y Atzeneta del Maestrat.

Folgado ha señalado que estas actuaciones buscan “mejorar la circulación de peatones y vehículos dando prioridad a los primeros” y contribuir a una movilidad “segura y sostenible” en las travesías y accesos a los municipios.