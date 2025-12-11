CULTURA Y ARTE

La Diputación de Castellón presenta ‘PAPIERS COLLÉS’, una exposición que celebra la técnica del collage

La exposición en Vila-real reúne cincuenta obras de artistas de distintas generaciones y pone en valor la creatividad y la innovación del collage en el arte contemporáneo

La Diputación Provincial de Castellón, en colaboración con el Ayuntamiento de Vila-real, ha inaugurado en la sala de exposiciones El Convent, espai d’art, la muestra ‘PAPIERS COLLÉS. La técnica que cambió el arte’, dedicada a explorar la innovación artística del collage. La exposición ha sido presentada por el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, y comisariada por Javier B. Martín.

Un recorrido por generaciones de artistas

La muestra reúne cincuenta obras de treinta y ocho artistas de distintas generaciones, procedentes de los fondos de arte contemporáneo de la Colección Ars Citerior de la Comunitat Valenciana, depositados en la Diputación desde 2022. Entre los artistas destacados se encuentran miembros del Grupo El Paso, como Rafael Canogar, del Grupo de Cuenca, como Gerardo Rueda, Antonio Lorenzo y Gustavo Torner, así como creadores contemporáneos como Robert Ferrer, Rafa Macarrón y Albano Hernández.

Clausell ha señalado que “el collage se convierte en un laboratorio experimental donde se exploran nuevos lenguajes y prácticas creativas” y ha destacado la capacidad de esta técnica para revolucionar la forma de entender y crear arte.

Horarios y acceso

La exposición estará abierta hasta el 30 de enero de 2026, en horario de jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas y sábados de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Clausell ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de la muestra, subrayando que estas iniciativas “enriquecen la oferta cultural y fomentan el turismo cultural y el conocimiento del arte contemporáneo”.

