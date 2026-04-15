La Diputación de Castellón impulsa ‘Cultiva Innovación’ para acercar la IA al mundo rural.

La Diputación de Castellón ha puesto en marcha ‘Cultiva Innovación’, un proyecto participativo que busca analizar cómo la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes pueden aplicarse en las zonas rurales de la provincia. La iniciativa ha sido presentada en Toga por la presidenta Marta Barrachina y la diputada María Tormo.

El programa se desarrollará en doce municipios del interior, con el objetivo de identificar necesidades reales de la población y proponer soluciones que hagan el territorio más atractivo, sostenible y productivo, especialmente para las nuevas generaciones.

‘Cultiva Innovación’ combina entrevistas, recogida de información y talleres participativos para fomentar la implicación ciudadana en la definición de políticas públicas. El proyecto se estructura en tres fases: una primera de análisis y recopilación de datos (abril-mayo), una segunda de talleres participativos (junio) y una última de tratamiento de resultados (julio-septiembre).

La iniciativa cuenta con la colaboración del Instituto Superior para la Industria Artística de Roma y el equipo técnico Crearqció Coop.V., y pretende reforzar la gobernanza participativa y adaptar las políticas públicas a las necesidades específicas del entorno rural.