La Diputación de Castellón garantiza el servicio de transporte adaptado a usuarios de diez entidades sociales.

La institución provincial ha aprobado la concesión de subvenciones por un importe total de 150.000 euros y destinada al mantenimiento de servicios de transporte adaptado prestado por entidades sectoriales. “Esta línea de ayudas forma parte de la apuesta de la Diputación por garantizar el bienestar social, la igualdad de las oportunidades en el conjunto del territorio y fomentar la inclusión y la autonomía personal”, ha subrayado la presidenta Marta Barrachina.

Las entidades beneficiarias de la presente convocatoria son: Asociación Esclerosis Múltiple, Fundación Síndrome de Down, Asociación de Daño Cerebral Adquirido y Esclerosis Múltiple Palancia Mijares DACEM Segorbe, Fundación Dany Cerebral de la Comunitat Valenciana – Ateneu Castelló, Cocemfe, Fundación Aspropace de la CV, Asociación Daño Cerebral Ateneu Maestrat, Asociación de Parkinson de la provincia de Castellón, AFA Castellón y Fundación Alzhéimer Salomé Moliner.

“Las subvenciones destinadas al mantenimiento de servicio de transporte adaptado se incluyen en nuestra apuesta por garantizar una red de atención más fuerte y más cercana”, ha incidido la dirigente provincial.

Dentro de la presente convocatoria, son gastos subvencionables todos aquellos gastos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, tales como nóminas, combustible, reparación y mantenimiento de los vehículos, primas de seguro, comunicaciones, gestión y administración del servicio, entre otros.

En cuanto a los criterios de valoración para la concesión de las ayudas, se han tenido en cuenta, entre otras cosas, las características de los municipios a los que da servicio el transporte, el número de usuarios atendidos o los puntos de recogida, en especial cuando se trata de un servicio directo desde el domicilio de la persona usuaria. La población de las localidades donde este transporte adaptado acude también es otro factor a tener en cuenta a la hora de conceder las subvenciones. Al respecto, la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà ha explicado que “con el objetivo de luchar contra el aislamiento rural y la despoblación, se ha dado prioridad a los municipios de menos de 5.000 habitantes, respondiendo así a la necesidad de garantizar el acceso a estos servicios en entornos rurales y allí donde las oportunidades y recursos suelen ser más limitados”.

La diputada responsable del área ha incidido en que “con estas ayudas reforzamos nuestro compromiso por eliminar barreras y potenciar la inserción educativa y social de los centros especializados”.