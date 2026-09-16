La Diputación de Castellón destina 1,5 millones al Plan de Empleo para generar nuevas oportunidades

La Diputación de Castellón mantiene en 2026 su Plan de Empleo, dotado con 1,5 millones de euros, para fomentar la contratación de personas desempleadas y generar oportunidades en los municipios de la provincia.

La convocatoria ha beneficiado a los 132 ayuntamientos que solicitaron las ayudas, además de la entidad local menor de El Ballestar. Los contratos tendrán una duración mínima de tres meses y serán a jornada completa.

“Estamos haciendo una apuesta muy fuerte por el empleo, la formación y el emprendimiento para lograr que las oportunidades lleguen al conjunto de la provincia”, ha señalado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

El programa prioriza a los municipios pequeños y con menos recursos y permite contratar personal para tareas de mantenimiento, limpieza, construcción, turismo, cultura, deporte o conservación del patrimonio, entre otras.

La vicepresidenta y responsable del área Económica, María Ángeles Pallarés, ha explicado que los beneficiarios son personas desempleadas inscritas en Labora, especialmente aquellas pertenecientes a colectivos con mayores dificultades de inserción laboral.

Hasta el momento, ya se han formalizado 279 contratos, principalmente para puestos de auxiliar administrativo y peón, además de perfiles como socorrista de piscina.

“Con el Plan de Empleo reforzamos nuestra apuesta por demostrar que vivir en los pequeños municipios de la provincia no es un desafío sino una gran oportunidad”, ha subrayado Pallarés.