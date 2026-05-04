La Diputación de Castellón destina 140.000 euros a ayudas para fiestas de interés turístico

La Diputación de Castellón ha activado una nueva convocatoria de ayudas para la organización y realización de fiestas declaradas de interés turístico, con un presupuesto total de 140.000 euros.

La iniciativa, impulsada a través del Patronato Provincial de Turismo, busca reforzar el apoyo a las tradiciones de la provincia. “Estas ayudas muestran el apoyo firme de esta Diputación con nuestras fiestas, tradiciones y señas de identidad y tienen como principal objetivo protegerlas y enriquecerlas para que se sigan celebrando año tras año”, ha señalado la presidenta de la institución, Marta Barrachina.

Podrán beneficiarse de estas subvenciones los ayuntamientos o sus organismos autónomos cuyos municipios cuenten con fiestas declaradas de interés turístico —internacional, nacional, autonómico o provincial— con anterioridad al 31 de diciembre de 2025. En el caso de que un mismo municipio tenga varias celebraciones con esta distinción, solo se subvencionará una solicitud.

El vicepresidente y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, ha destacado que estas ayudas están especialmente dirigidas a los municipios más pequeños. “Se trata de una ayuda para que los ayuntamientos […] puedan contar con programas cada vez mejores que atraigan a turistas y generen nuevas oportunidades para los negocios locales”, ha explicado.

Las fiestas de interés turístico, que se celebran a lo largo de todo el año, abarcan diferentes tipologías como romerías, ferias, fallas o fiestas patronales, y contribuyen a dinamizar la actividad turística y económica, además de poner en valor la gastronomía, la cultura y el patrimonio natural e histórico de la provincia.

En cuanto a la cuantía, la subvención no podrá superar el 50% de los gastos subvencionables. El importe máximo será de 12.600 euros para eventos de interés turístico internacional, 9.000 euros para los de ámbito nacional, 7.000 euros para los autonómicos y 2.000 euros para los provinciales.

El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el próximo 15 de mayo. La Diputación ha subrayado que esta convocatoria forma parte de su estrategia para reforzar la identidad de los municipios y potenciar el turismo en el conjunto del territorio.