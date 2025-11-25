La Diputación de Castellón anuncia 32,5 millones de euros para el Pla Impulsa 2026-2027, la mayor inversión de su historia

La Diputación de Castellón ha informado este lunes a los ayuntamientos de la provincia sobre la nueva edición del Pla Impulsa, que contará con una inversión récord de 32,5 millones de euros para los ejercicios 2026 y 2027, la mayor de la historia de esta institución.

El vicepresidente y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado, ha presentado a alcaldes y técnicos los detalles del plan de obras y servicios, que permitirá a los municipios destinar hasta un 40 % de la partida a gasto corriente, mientras que el 60 % restante se empleará en obras.

Folgado ha destacado que “de la escucha activa que practicamos desde el Gobierno Provincial, el Pla Impulsa 2026-2027 contemplará una serie de mejoras para seguir con el compromiso de atender de manera ágil y eficaz las necesidades de los 135 municipios de la provincia”.

Entre las novedades, el plan permite reinvertir las bajas en las adjudicaciones de obras, un mecanismo que, según el vicepresidente, “facilita que los ayuntamientos puedan sacar el máximo provecho del plan y ejecutar obras de mayor envergadura que de otra manera no podrían materializar”.

Además, el Pla Impulsa amplía el plazo para solicitar cambios en los servicios hasta el 30 de octubre de cada anualidad, frente al 30 de junio que regía en la edición anterior, con el objetivo de ofrecer mayor flexibilidad a los municipios.

Folgado ha añadido que “desde el Gobierno Provincial reforzamos nuestro compromiso de incrementar la autonomía local, reducir la burocracia y aumentar el financiamiento para los municipios más pequeños, con el objetivo de hacer pueblos más eficientes y sostenibles, donde exista más igualdad y justicia social”.

Según la Diputación, el plan busca también acompañar a los ayuntamientos desde el inicio y durante todo el proceso de ejecución, con el fin de garantizar una mejor aplicación de los recursos y que todas las poblaciones de la provincia puedan contar con servicios equiparables y competitivos.