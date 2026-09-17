La Diputación de Castellón abonará este mes el 85% del Plan Impulsa a los municipios

La Diputación de Castellón abonará este mes el 85% de las subvenciones concedidas a los 135 ayuntamientos de la provincia, las 12 mancomunidades y la entidad local menor dentro del Plan Provincial de Obras y Servicios Diputación Impulsa 2026/2027.

El pleno ordinario del próximo martes 22 de septiembre incluirá la modificación de la aprobación definitiva del plan, después de la entrada en vigor de la modificación definitiva de su Ordenanza Reguladora. Esta establece el anticipo del 85% de las subvenciones destinadas a obras y suministros, tanto si se ejecutan durante 2026 como si lo hacen en 2027.

El vicepresidente y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado, ha explicado que “la modificación de la aprobación definitiva del Plan marca el punto de inicio para que los beneficiarios comiencen a recibir el ingreso del 85% de la subvención concedida en el Plan Impulsa, con la mayor aportación económica de su historia”.

La Diputación abonará este año el 85% correspondiente a obras y suministros, mientras que ya ha abonado el 100% de los servicios del ejercicio en curso. “El 15% restante de la subvención se pagará tras la justificación”, ha informado Folgado.

El Plan Impulsa 2026/2027 cuenta con una dotación total de 32,5 millones de euros y contempla unas 500 actuaciones propuestas por los ayuntamientos, las mancomunidades y la entidad local menor de la provincia.

El programa permite destinar hasta un 40% de los fondos a gasto corriente y un mínimo del 60% a obras. Además, se amplía hasta el 30 de octubre de cada anualidad el plazo para solicitar cambios en los servicios, frente al 30 de junio establecido en el plan anterior.

La Diputación señala también que el nuevo plan incorpora medidas para simplificar los trámites administrativos y facilitar que los municipios puedan acogerse al programa.

Folgado ha recordado que el Plan Impulsa no recibió alegaciones durante el periodo de exposición pública y ha señalado que “lo que demuestra que el Plan Impulsa es fruto de la voluntad de la Diputación de incrementar la autonomía local, reducir la burocracia e incrementar la financiación de los municipios de la provincia de Castellón”.