La Diputación avanza en la rehabilitación de la Torre del Rey de Oropesa del Mar

La actuación busca garantizar la conservación de este monumento, declarado Bien de Interés Cultural, y recuperar su valor histórico y patrimonial. El proyecto contempla la limpieza y restauración de las fachadas y las casamatas, la restauración de la bóveda de las escaleras interiores y la recuperación de la antigua chimenea de las cocinas.

También está prevista la rehabilitación de la cubierta del edificio, la retirada de instalaciones impropias que permanecen visibles y la instalación de iluminación LED en el interior. El diputado de Patrimonio, Ximo Llopis, ha destacado que la intervención permitirá devolver a la Torre del Rey “todo su esplendor” y reforzar su atractivo cultural.

La Torre del Rey tiene su origen en 1413, cuando Fernando de Antequera ordenó su construcción para proteger la costa de los ataques piratas. Es la torre vigía más antigua de Oropesa del Mar y actualmente es propiedad de la Diputación, que cedió su uso al Ayuntamiento en 2007 para actividades culturales y visitas públicas. La rehabilitación permitirá mantener estos usos y preservar uno de los principales elementos del patrimonio histórico de la localidad.