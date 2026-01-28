Detienen a una mujer cuando intentaba introducir droga en una cárcel de Castellón

Agentes de la Guardia Civil han detenido a una mujer de 41 años cuando intentaba introducir droga en el centro penitenciario Castellón II, durante un control de acceso a visitantes.

La actuación se produjo en uno de los dispositivos habituales de seguridad establecidos para evitar la entrada de drogas, armas u otros objetos peligrosos en instalaciones penitenciaria, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

En el transcurso del control, un perro detector de drogas del Grupo Cinológico de la Guardia Civil reaccionó de forma positiva ante una de las personas que accedía al centro.

Tras la intervención de los agentes, se localizaron dos envoltorios con un total de 78 gramos de una sustancia que, al parecer, era hachís, así como otros dos envoltorios con 2,20 gramos de una sustancia supuestamente cocaína, ocultos en el interior del cuerpo de la mujer.

Por estos hechos, la Guardia Civil procedió a su detención como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.