GUARDIA CIVIL

Detenido en Vinaròs por el robo de varios patinetes eléctricos

La investigación también ha permitido identificar a una mujer acusada de receptación y recuperar uno de los vehículos sustraídos, que ya ha sido devuelto a su propietario.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Dos detenidos por la Guardia Civil por robar patinetes eléctricos en Finestrat valorados en 800 euros
Dos detenidos por la Guardia Civil por robar patinetes eléctricos en Finestrat valorados en 800 euros | Onda Cero

La Guardia Civil de Vinaròs ha detenido a un hombre de 44 años como presunto autor de varios hurtos de patinetes eléctricos en la localidad. Además, una mujer ha sido investigada por un presunto delito de receptación tras comprar uno de los vehículos sustraídos.

La investigación se inició después de la denuncia por el robo de un patinete utilizado por un trabajador de un instituto para desplazarse diariamente a su puesto de trabajo. Las pesquisas de los agentes permitieron relacionar al sospechoso con la sustracción de otros dos patinetes en una empresa de Vinaròs, que posteriormente habrían sido vendidos en el mercado de segunda mano.

Durante el operativo, la Guardia Civil logró recuperar uno de los patinetes robados y devolverlo a su legítimo propietario. El detenido está acusado de dos delitos de hurto, mientras que la mujer investigada habría adquirido uno de los vehículos por un precio inferior a su valor real.

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