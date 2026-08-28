Detenido en la Vall d’Uixó un hombre acusado de robar en vehículos de reparto y usar tarjetas sustraídas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 40 años al que atribuye tres hurtos en el interior de vehículos y ocho estafas por compras realizadas con tarjetas bancarias sustraídas.

La investigación comenzó tras la denuncia por el robo en un vehículo de reparto mientras el conductor se encontraba realizando labores de descarga. Los agentes relacionaron este caso con otros dos hurtos similares y determinaron que el detenido aprovechaba las ausencias breves de los repartidores para acceder a los vehículos y sustraer sus pertenencias. Los objetos robados estaban valorados en unos 700 euros.

Entre los efectos sustraídos había varias tarjetas bancarias, que posteriormente fueron utilizadas para realizar ocho compras fraudulentas. La Guardia Civil consiguió identificar y localizar al sospechoso, que fue detenido en la Vall d’Uixó. Parte de los objetos sustraídos han podido ser recuperados y entregados a sus propietarios.