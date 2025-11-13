Detenido tras ser sorprendido robando en una vivienda de Castellón

La Policía Local de Castellón detuvo el pasado 10 de noviembre a un hombre de 30 años, identificado como K.J., tras ser sorprendido intentando robar en una vivienda del camino Pit Roig, en la zona de la Marjalería.

La intervención se produjo gracias a la llamada de un vecino que alertó a la Sala 092 al observar daños en la ventana de un inmueble deshabitado. Una patrulla del Grupo de Intervención y Respuesta (GIR) se desplazó rápidamente y comprobó que la ventana estaba fuera de su marco y el bombín de la puerta fracturado. Dentro de la vivienda, los agentes encontraron al sospechoso con objetos preparados para su sustracción y evidencias de que había registrado armarios y cajones.

El detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional y queda a disposición de la Autoridad Judicial. La Policía Local agradeció la colaboración ciudadana, clave para impedir la consumación del robo.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, felicitó a los agentes por su “rápida y eficaz actuación” y destacó la importancia de la cooperación vecinal para garantizar la seguridad en los barrios.

Mañana se inicia un nuevo plan integral de vigilancia en el distrito marítimo, con rondas de contacto con comercios y restaurantes, puntos de control estratégicos y mayor presencia de la Unidad Canina. Además, el Ayuntamiento ha solicitado refuerzos de la Policía Nacional para asegurar una vigilancia constante en la zona.