Detenido un hombre por agredir e increpar a dos sanitarias durante una asistencia en Castellón

La Policía Local de Castellón ha detenido esta pasada noche a un hombre de 54 años como presunto autor de la agresión a dos profesionales sanitarias mientras realizaban una asistencia en la calle Asensi.

Los hechos se produjeron sobre las 23.06 horas, cuando un equipo sanitario formado por tres profesionales —técnico en transporte sanitario, enfermera y médico— atendía a una persona que se encontraba en estado de embriaguez, aunque sin presentar una situación de gravedad.

Durante la intervención, un individuo ajeno al paciente comenzó a increpar e insultar a las sanitarias, lo que obligó al equipo asistencial a solicitar la presencia policial. Según han informado fuentes municipales, el hombre llegó a agredir físicamente a dos de las profesionales, que sufrieron lesiones de carácter leve.

Una patrulla de la Policía Local que se encontraba a unos 100 metros del lugar acudió de inmediato y procedió a la detención del presunto agresor. Durante la intervención, el hombre mostró resistencia y continuó profiriendo insultos contra los agentes. Posteriormente fue trasladado y puesto a disposición de la Policía Nacional.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha condenado lo sucedido y ha trasladado su apoyo a las profesionales sanitarias afectadas. El edil ha calificado la agresión de “intolerable” y ha recordado que los sanitarios “merecen respeto, reconocimiento y protección”, especialmente cuando desarrollan su labor asistencial en la vía pública.