Detenido un hombre de 44 años en Vall d’Alba por amenazar a 2 personas con un arma blanca en un bar

La Guardia Civil ha detenido en Vall d’Alba (Castellón) a un hombre de 44 años como presunto autor de dos delitos de amenazas graves con arma blanca y de otro de resistencia y desobediencia grave a los agentes, después de haber amenazado a dos personas en un bar del municipio.

Según ha informado el instituto armado, los hechos por los que se inició la investigación ocurrieron el pasado 10 de agosto en un bar de la localidad, donde el detenido habría amenazado a dos personas mientras esgrimía un arma blanca de unos diez centímetros.

La Guardia Civil inició entonces las actuaciones para localizar al presunto autor, que fue detenido posteriormente tras un intento de fuga durante su identificación y después de, según la misma fuente, ofrecer resistencia a los agentes.

Además, los agentes comprobaron que el hombre tenía tres órdenes de detención y personación y dos averiguaciones de domicilio y paradero emitidas por diferentes juzgados de la provincia de Castellón.

La actuación fue realizada por agentes de la Guardia Civil de Villafamés y del Equipo Roca de Castellón.

El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Castellón.