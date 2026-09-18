Detenido un conductor de 26 años tras provocar un accidente y dar positivo en alcoholemia en Castellón

Un conductor de 26 años ha sido detenido este viernes tras provocar un accidente de tráfico a primera hora de la mañana en la calle Fernando el Católico de Castellón. El suceso se ha producido alrededor de las siete, cuando el joven circulaba en dirección a la avenida Hermanos Bou y, al parecer, a gran velocidad, ha perdido el control del vehículo.

El coche ha colisionado contra dos vehículos que estaban estacionados y contra otro que circulaba en sentido hacia la plaza Cometa Halley. A pesar de la violencia del impacto, no se han registrado heridos, según ha informado la Policía Local de Castellón.

El conductor ha dado positivo en la prueba de alcoholemia, por lo que ha sido detenido. Además, se le atribuye presuntamente un delito de amenazas y otro de atentado contra agente de la autoridad.