Detenido en Benicàssim un hombre de 51 años por presunto tráfico de marihuana

La Guardia Civil de Benicàssim ha detenido a un hombre de 51 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, dentro de los servicios que desarrolla durante todo el año para combatir el tráfico de sustancias estupefacientes en la provincia de Castellón.

La actuación se inició el pasado 10 de septiembre, cuando los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en la vía pública. Durante el operativo, observaron a un hombre que circulaba en bicicleta y que se aproximó a otra persona, a la que entregó dos bolsas con una sustancia verde a cambio de una cantidad de dinero.

Los agentes realizaron entonces un seguimiento discreto del sospechoso hasta el lugar donde mantenía una plantación. La actuación permitió localizar y aprehender la sustancia estupefaciente, evitando que pudiera ser destinada a su posterior distribución y venta.

En total, la Guardia Civil intervino 11 plantas de marihuana, con un peso de 1,350 kilos, y 93 gramos de cogollos extraídos de esas plantas y preparados para su venta. También se incautaron dos bolsas con dosis de supuesta marihuana, 20 euros y un arma blanca.

El hombre fue detenido como supuesto autor de los hechos. Las diligencias instruidas, junto al detenido, han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Castellón.