DROGAS

Detenido en la AP-7 con más de 300 plantas de marihuana y cocaína en la Ribera de Cabanes

La Guardia Civil interceptó al sospechoso en un área de descanso de la Ribera de Cabanes cuando intentó huir al detectar la presencia policial

Onda Cero Castellón

Castellón |

Detenido en la AP-7 con más de 300 plantas de marihuana y cocaína en la Ribera de Cabanes
Detenido en la AP-7 con más de 300 plantas de marihuana y cocaína en la Ribera de Cabanes | gc

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 45 años por un presunto delito contra la salud pública tras ser sorprendido con más de 300 plantas de marihuana en la autopista AP-7, a la altura de la Ribera de Cabanes, en Castellón.

La actuación se produjo el pasado 6 de mayo durante un dispositivo preventivo desplegado por agentes de la Guardia Civil de Oropesa del Mar en las áreas de servicio de la AP-7, dentro de las labores de control y prevención de la delincuencia.

Según han informado fuentes del instituto armado, los agentes detectaron a un varón con actitud sospechosa en una zona de descanso de la autopista. Al percatarse de la presencia policial, el individuo trató de eludir a los agentes y abandonar el lugar, aunque finalmente pudo ser interceptado e identificado.

Tras registrar el vehículo, los agentes localizaron en su interior 306 plantones de marihuana, siete gramos de cocaína y diverso material destinado al cultivo y mantenimiento de sustancias estupefacientes.

Como resultado de la intervención, la Guardia Civil procedió a la detención del conductor, al que se le atribuye un delito contra la salud pública. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de guardia de Castellón de la Plana.

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