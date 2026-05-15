Detenido en la AP-7 con más de 300 plantas de marihuana y cocaína en la Ribera de Cabanes

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 45 años por un presunto delito contra la salud pública tras ser sorprendido con más de 300 plantas de marihuana en la autopista AP-7, a la altura de la Ribera de Cabanes, en Castellón.

La actuación se produjo el pasado 6 de mayo durante un dispositivo preventivo desplegado por agentes de la Guardia Civil de Oropesa del Mar en las áreas de servicio de la AP-7, dentro de las labores de control y prevención de la delincuencia.

Según han informado fuentes del instituto armado, los agentes detectaron a un varón con actitud sospechosa en una zona de descanso de la autopista. Al percatarse de la presencia policial, el individuo trató de eludir a los agentes y abandonar el lugar, aunque finalmente pudo ser interceptado e identificado.

Tras registrar el vehículo, los agentes localizaron en su interior 306 plantones de marihuana, siete gramos de cocaína y diverso material destinado al cultivo y mantenimiento de sustancias estupefacientes.

Como resultado de la intervención, la Guardia Civil procedió a la detención del conductor, al que se le atribuye un delito contra la salud pública. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de guardia de Castellón de la Plana.