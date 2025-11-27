FRENO A LA DELINCUENCIA

Detenidas tres mujeres por hurtos y estafas a personas mayores en Castellón

Utilizaban el método conocido como “scalping”, en el que los delincuentes obtienen el PIN de una tarjeta bancaria observándolo discretamente mientras la víctima opera en un cajero o paga en un comercio y luego le sustraen la tarjeta.

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Policía Nacional ha detenido en Castellón a tres mujeres integrantes de un grupo criminal itinerante dedicado a cometer hurtos y estafas a personas de avanzada edad. Las sospechosas, con antecedentes por hechos similares en otras ciudades, actuaban de forma organizada y se centraban en víctimas especialmente vulnerables para sustraerles carteras y usar sus tarjetas bancarias.

Las detenciones se produjeron en el marco de la Operación Boss, después de que agentes de la Policía Judicial detectaran a las tres mujeres siguiendo a una mujer de 80 años en pleno centro de la ciudad. Tras robarle la cartera, las implicadas fueron interceptadas cuando intentaban sacar dinero con una tarjeta sustraída minutos antes. Según los investigadores, habían observado previamente el PIN de la víctima, utilizando un método conocido como scalping.

La investigación ha permitido acreditar su relación con al menos cuatro hechos similares cometidos en Castellón y Valencia en las últimas semanas. Las detenidas han pasado a disposición judicial y se han recuperado todos los efectos robados. La Policía Nacional recuerda la importancia de extremar las precauciones en cajeros y zonas comerciales, especialmente ante el aumento de desplazamientos y aglomeraciones propias de estas fechas.

