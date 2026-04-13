Detenidas dos mujeres por robar 3.000 kilos de naranjas en Alquerías del Niño Perdido

La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres como presuntas autoras del hurto de 3.000 kilos de naranjas en una explotación agrícola de Alquerías del Niño Perdido. Los hechos ocurrieron a principios del mes de abril, cuando el propietario sorprendió a las sospechosas mientras recogían la fruta y la cargaban en una furgoneta. Al verse descubiertas, huyeron del lugar, dejando atrás varios sacos y utensilios de recolección.

Tras comprobar lo ocurrido, el dueño de la finca estimó que se habían sustraído unos 3.000 kilos de naranjas de la variedad Lane Late, con un valor aproximado de 1.200 euros en el mercado. La investigación ha sido asumida por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Burriana, especializado en robos en el campo, que ha logrado identificar a las presuntas autoras.

Finalmente, las dos mujeres, de 36 y 57 años, han sido detenidas con la colaboración de la Policía Nacional de Vila-real. Las diligencias han sido remitidas al juzgado de Nules, que se encargará de continuar con el procedimiento judicial.