Detenida una mujer por sustraer 70 tapas de alcantarilla en Benicarló y Vinaroz

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 30 años como presunta autora de un delito continuado de hurto de 70 tapas de alcantarilla y dos baterías de vehículos en Benicarló, Vinaroz y Cervera del Maestre. Las tapas sustraídas están valoradas en unos 3.400 euros.

La investigación comenzó tras dos denuncias por la sustracción de material en zonas aisladas de varios polígonos industriales. Según los agentes, la detenida utilizaba un objeto similar a una “pata de cabra” para retirar las tapas de la vía pública, que después trasladaba en su vehículo para venderlas en un establecimiento de tratamiento de residuos.

Además, los investigadores le atribuyen el robo de dos baterías de vehículos estacionados en la vía pública en Cervera del Maestre y Benicarló. Los hechos se produjeron el pasado mes de julio.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo Roca de Vinaroz, que logró identificar y detener a la presunta autora. Las diligencias, junto con la detenida, han sido entregadas a la autoridad judicial competente de Vinaroz.