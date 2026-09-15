CSIF denuncia aulas masificadas, falta de personal y problemas de climatización en el inicio de curso en Castellón

El inicio del curso escolar 2026/2027 está dejando, según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), problemas de masificación, falta de personal y temperaturas inadecuadas en centros educativos de la provincia de Castellón.

El sindicato ha puesto en marcha una encuesta entre el profesorado para recoger las incidencias detectadas durante estas primeras semanas de curso. Según las respuestas recibidas, más de la mitad señalan problemas relacionados con las altas temperaturas y la ausencia de una climatización adecuada, unas condiciones que, según CSIF, dificultan el desarrollo normal de las clases.

A estas situaciones se suma la falta de personal. Alrededor de cuatro de cada diez comunicaciones recibidas por el sindicato alertan de plantillas insuficientes y de ratios elevadas, con grupos que superan los 30 alumnos por aula en algunos casos.

CSIF advierte además de que estas situaciones afectan especialmente al alumnado que requiere una atención educativa específica, ya que, según el sindicato, algunos centros no cuentan con suficientes desdobles, apoyos o profesionales para atender estas necesidades.

La organización sindical también señala deficiencias en instalaciones e infraestructuras y un aumento de la carga burocrática que, a su juicio, resta tiempo al profesorado para preparar las clases, desarrollar la acción tutorial y atender directamente al alumnado.

"El profesorado y el alumnado de Castellón no pueden seguir comenzando cada curso esperando que se solucionen sobre la marcha problemas que la Administración conoce de antemano", han lamentado desde CSIF.

El sindicato reclama "planificación, inversión y plantillas suficientes desde el primer día" y asegura que continuará recopilando las incidencias comunicadas por los docentes para trasladarlas y reclamar soluciones a la Administración educativa.