El Consell cede nueve viviendas a estudiantes que participen en actividades sociales en Castellón

El Pleno del Consell ha autorizado la firma de un convenio entre la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), la Universitat Jaume I (UJI) y el Ayuntamiento de Castellón de la Plana para impulsar acciones que ayuden a la integración y cohesión social del barrio de San Lorenzo a través de la cesion de viviendas.

Mediante el convenio ‘Pisos Solidaris’, la EVHA, dependiente de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, cede temporalmente y de manera gratuita nueve pisos públicos para alojar a estudiantes a cambio de que realicen actividades sociales, educativas y solidarias en el barrio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Castellón apoya económicamente la iniciativa y la UJI coordina el proyecto a través de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, siendo la encargada de que los jóvenes estudiantes conozcan la problemática social de este grupo.

La firma de este convenio prorrogará la colaboración entre la Generalitat, la UJI y el Ayuntamiento hasta el 31 de diciembre de 2027. Mediante este programa, en el que desde sus inicios a finales de los años 90 han participado más de 400 universitarios, se pretende ofrecer a los estudiantes la oportunidad de vivir en contacto directo con el barrio, fomentando la transmisión de valores solidarios y de integración social.