El Consell autoriza un contrato de 14,7 millones para el mantenimiento del saneamiento en Almassora y el sistema Onda-Betxí-Vila-real

El Pleno del Consell ha autorizado a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana la contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales de Almassora y del sistema Onda-Betxí-Vila-real y Alquerías del Niño Perdido, en la provincia de Castellón.

El contrato cuenta con un presupuesto total de 14.703.417,18 euros, con un plazo de ejecución de cuatro años y la posibilidad de prórroga hasta un máximo de cinco años.

Esta actuación permitirá garantizar la continuidad del servicio una vez finalice el contrato actualmente en vigor, suscrito el 12 de noviembre de 2019 y con finalización prevista el 31 de mayo de 2026. Además, responde al objetivo de cumplir con la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

En cuanto a la distribución económica, el contrato prevé una inversión de 1.123.149,59 euros en 2026; 4.193.011,17 euros en 2027; 3.422.047,66 euros en 2028; 3.412.697,81 euros en 2029; y 2.552.510,95 euros en 2030.

La financiación se realizará a través del presupuesto de la EPSAR, mediante los ingresos procedentes del canon de saneamiento, cuya recaudación actual y prevista garantiza la disponibilidad de recursos.

La EPSAR, adscrita a la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, tiene entre sus funciones la gestión y explotación de instalaciones de tratamiento de aguas, así como la ejecución de infraestructuras y medidas orientadas a mejorar la eficiencia y sostenibilidad del uso de los recursos hídricos en la Comunitat Valenciana.