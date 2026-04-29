Condenado a dos años de prisión por provocar un incendio en Vinaròs al intentar gastar una broma

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a dos años de prisión a un hombre como autor de un delito de incendio tras provocar un fuego en Vinaròs cuando intentaba gastar una broma. El tribunal ha aplicado las atenuantes muy cualificadas de dilaciones indebidas y reparación del daño.

La sentencia también impone al condenado el pago de una indemnización superior a los 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil para los vecinos cuyas viviendas y un vehículo resultaron afectados. Esta cantidad ya había sido consignada por el procesado en una cuenta judicial antes de la celebración del juicio.

Los hechos se remontan al 5 de abril de 2015, sobre las 12:15 horas, en una vivienda de Vinaròs. Según recoge la resolución, el acusado utilizó una botella de alcohol sanitario y un mechero para generar una llamarada a modo de broma, provocando que un sillón se incendiara.

El fuego se extendió rápidamente al resto del inmueble, lo que obligó a desalojar dos plantas del edificio. La intensidad de las llamas impidió inicialmente el acceso de los bomberos a las plantas superiores, teniendo que rescatar a un vecino y a sus dos hijos menores en una intervención de riesgo.

El incendio afectó a cuatro viviendas, además de zonas comunes del edificio y un vehículo. La sentencia considera probado que, pese a la gravedad del fuego, no se produjeron daños personales ni materiales más graves gracias a la rápida actuación de los bomberos.

La resolución judicial es firme, tras alcanzarse un acuerdo de conformidad entre las partes, que aceptaron tanto los hechos como las penas impuestas.