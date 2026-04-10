Condenado en Castellón por suplantar a la Policía Local y Guardia Civil para pedir vídeos sexuales a dos menores en redes sociales

La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a 16 meses de prisión a un hombre por dos delitos contra la integridad moral, tras hacerse pasar por agente de la Policía Local y de la Guardia Civil para exigir a dos menores que le enviaran vídeos de contenido sexual.

La sentencia también le impone una multa de 2.880 euros por dos delitos de quebrantamiento de medida cautelar, ya que los hechos se produjeron cuando tenía vigente una prohibición de comunicación y alejamiento respecto de las víctimas.

Además, deberá indemnizar con 1.500 euros a cada uno de los menores por los daños morales ocasionados y no podrá acercarse ni comunicarse con ellos durante 16 meses, una vez cumplida la pena de prisión.

Los hechos ocurrieron en junio de 2023, cuando el condenado contactó con dos menores a través de redes sociales y se hizo pasar por agente policial para solicitarles vídeos. En uno de los casos llegó a pedirle le enviara vídeos en los que "mostrara o se golpeara los testículo". El acusado amenazaba con difundir material previo y con que que, si no lo hacía, “iría a por él”, “sería peor” o tendría que pagarle 190.000 euros “si perdía el juicio” que tenía pendiente.

La sentencia es firme tras el acuerdo entre las partes.