Condenado a un año y siete meses de cárcel por propinar una paliza al dueño de un bar en Castellón

La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a un año y siete meses de prisión a un hombre por propinar una paliza al propietario de un bar de Castellón de la Plana.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial le considera autor de un delito de lesiones y le obliga además a indemnizar a la víctima con 25.682 euros en concepto de responsabilidad civil por las lesiones ocasionadas.

La sentencia es firme después de que la Fiscalía, la defensa y la acusación particular alcanzaran un acuerdo antes de la celebración del juicio.

Le golpeó cuando estaba limpiando el bar

Los hechos ocurrieron sobre las 15.00 horas del 24 de septiembre de 2023. Según los hechos declarados probados en la sentencia, el ahora condenado se dirigió al establecimiento, situado en Castellón de la Plana, y atacó al propietario mientras este se encontraba limpiando en el interior.

El agresor le propinó varios puñetazos en la cara, hasta derribarlo. Una vez en el suelo, continuó golpeándole con varias patadas por distintas partes del cuerpo.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió múltiples lesiones, entre ellas varias fracturas en la cara y la pérdida de una pieza dental.

Las lesiones le provocaron además secuelas físicas y un síndrome de estrés postraumático, según recoge la resolución judicial.

La condena incluye, por tanto, tanto la pena de prisión como el pago de la indemnización fijada por la Audiencia Provincial.