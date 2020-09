La comissió Informativa de convivència amb les penyes avala la suspensió dels casals

La Comissió Informativa Especial per a la Regulació de la Normativa de Convivència amb les Penyes s'ha reunit per donar compte als membres de l'organisme del decret de suspensió temporal de les penyes, derivat de les normatives i restriccions fixades per la Generalitat en prevenció per la COVID-19. Els membres de la comissió han avalat la decisió de l'equip de govern de decretar la suspensió temporal de les penyes davant la situació de crisi sanitària.

El decret de suspensió de les autoritzacions a les penyes -que pren com a base la Resolució de 17 d'agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l'adopció de les mesures establides en l'acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre mesures de prevenció enfront de la COVID-19-, es va publicar dissabte passat en el Butlletí Oficial de la Província, per la qual cosa està ja plenament vigent.

La comissió ha debatut també la proposta de suspensió temporal de la pròpia comissió fins que el restabliment de la normalitat permeta tornar a recuperar les reunions en els casals. Una decisió de la que no està dacord el Partit Popular, que demana la continuitat de la comissió de convivencia entre penyes i veïns.