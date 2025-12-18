CCOO analiza el preacuerdo del Convenio del Azulejo con delegados del sector cerámico

Cerca de 90 delegados y delegadas del sector cerámico participaron este jueves en una asamblea informativa organizada por Comisiones Obreras (CCOO) en Castelló, en la que se analizó el preacuerdo del Convenio Colectivo del sector del azulejo.

Durante la sesión, Jordi Riera, secretario general del SI CCOO Hábitat Comarques del Nord, junto con los representantes de la mesa de negociación, expusieron los contenidos del preacuerdo, que contempla, entre otros aspectos, una vigencia de tres años, reducción de la jornada anual en 16 horas, incrementos salariales progresivos, cláusula de garantía salarial vinculada al IPC y medidas en materia de salud laboral y organización del trabajo.

Los delegados pudieron plantear valoraciones, dudas y propuestas, así como intercambiar información sobre la situación de los centros de trabajo y el posible impacto del preacuerdo en la plantilla.

CCOO señaló que la asamblea buscaba garantizar la participación colectiva y la transparencia en la toma de decisiones, y confirmó que seguirá informando a los trabajadores en las próximas fases del proceso.