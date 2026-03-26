Castellón revive la Batalla del Pont dels Millars con 14 actos este fin de semana

Castellón acoge este fin de semana una nueva edición de la recreación histórica de la Batalla del Pont dels Millars, una cita ya consolidada que contará con un total de 14 actos entre viernes, sábado y domingo, con el respaldo del Patronato de Turismo.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que este evento “gana cada año en participación, calidad y reconocimiento”, y ha puesto en valor el trabajo de la Colla de Dolçainers i Tabaleters Xaloc y del conjunto de entidades implicadas en la organización.

La recreación rememora los hechos ocurridos el 9 de marzo de 1810, cuando vecinos de Castellón, Almassora y Vila-real se enfrentaron a las tropas francesas del general Suchet en el conocido como “Pont Nou”, en el contexto de la Guerra de la Independencia.

En esta edición participarán 132 personas entre recreadores, músicos, actores y miembros del Gremi de Campaners. Las representaciones incluirán el uso de armas de avancarga, cañones y efectos con pólvora para aportar mayor realismo a las escenas.

El evento contará además con la participación de asociaciones llegadas de distintos puntos de España, junto a colectivos locales como la Milicia Honrada de la Gobernación de Castellón o el grupo de teatro “Viure la Mort”.

Castellón acogerá este fin de semana la recreación histórica de la Batalla del Pont del Millars con 14 actos programados | Ajunt.Castelló

Programación

Los actos comenzarán el viernes a las 19:00 horas en la Cámara Agraria con la conferencia sobre los hechos del 9 de marzo de 1810, que correrá a cargo de Antonio Aguila Fillol, cap de l’Esquadra de Trabucaires Xaloc. Posteriormente, a las 20:00 horas, los comisionados de cada grupo procederán a la recepción de las unidades y agrupaciones llegadas de fuera de Castellón, a las que acompañarán hasta sus respectivos puntos de alojamiento.

La jornada del sábado comenzará a las 10:30 con un desfile por las calles del centro de Castellón, que concluirá a las 11:30 en la Plaza de las Aulas. Allí se realizará una presentación y revista de las unidades de recreación, a cargo de las autoridades municipales. A las 12:00, en la misma plaza, se podrá visitar una exposición de uniformes y armas. Posteriormente, a las 12:15, tendrá lugar un toque de alarma como parte de la recreación histórica sobre la heroica resistencia castellonense.

Por la tarde, a las 17:30 horas, se celebrará un nuevo desfile hasta la plaza de las Aulas. Allí, a las 18:30 horas, tendrá lugar un concierto popular de la Colla de Dolçainers, Tabaleters i Trabucaires Xaloc, con el estreno de la pieza “9 de marzo”. La jornada finalizará a las 20:00 horas con la representación teatral “El crit de Castelló”, a cargo del grupo “Viure la Mort”.

El domingo, considerado el día grande de la recreación, los actos comenzarán a las 10:30 horas con la concentración de participantes en la plaza Cardona Vives, donde también tendrá lugar la revista de armas y la formación de las unidades. A las 11:00 horas dará inicio el desfile de tropas y pueblo hasta el Parque Guitarrista Manuel Babiloni, escenario de la batalla, con un recorrido por varias calles del centro de la ciudad. Previamente, a las 11:30 horas, se realizará una exhibición de instrucción de armas de avancarga en el Bulevar Blasco Ibáñez.

El momento central llegará a las 12:00 horas con la recreación histórica de la Batalla del Pont del Millars del 9 de marzo de 1810. A continuación, a las 13:00 horas, se celebrará un acto de homenaje a los caídos de ambos bandos, con la interpretación de la pieza “La muerte no es el final” a cargo de la Colla Xaloc. La jornada concluirá con una sesión de fotos en la que el público podrá acercarse a los recreadores y conocer de cerca réplicas de armas, uniformes e indumentaria de la época.