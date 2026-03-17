Castellón reduce más de un 20% las quejas por ruido en la Magdalena en dos años

La ciudad de Castellón ha logrado reducir en cerca de un 21% las quejas por ruido durante las fiestas de la Magdalena en los dos últimos años, según el balance realizado por la Policía Local. En 2026 se han registrado 283 llamadas por molestias, frente a las 304 de 2025 y las 358 contabilizadas en 2024, lo que supone un descenso del 7% respecto al pasado año.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado la tendencia positiva y ha puesto en valor “el trabajo de la Unidad de Policía Administrativa”, que este año ha sido reforzada para intensificar el control del ruido. “Garantizar el descanso vecinal y compatibilizarlo con el ocio ha sido una prioridad durante estas fiestas”, ha subrayado.

Entre las medidas aplicadas, impulsadas desde el área de Actividades, se encuentra la limitación a 80 decibelios en actuaciones no en directo, la ausencia de ruido entre las 15:00 y las 17:00 horas y la paralización de la música durante los desfiles.

En total, se han impuesto 23 sanciones por superar los niveles permitidos, aunque en todos los casos se realizó previamente un aviso para corregir la situación antes de proceder a la denuncia.

Además, los servicios relacionados con Gaiatas han descendido un 43%, mientras que los vinculados a collas y locales privados se han reducido en un 6,1%. Ortolá ha atribuido estos datos a la “implicación y colaboración” de los colectivos festeros y a su coordinación con la Policía Local.

Por otro lado, las fiestas han transcurrido sin incidentes graves, con una mejora también en los indicadores de seguridad ciudadana. Las denuncias por alcoholemia han bajado un 26,3%, las llamadas por robos un 38% y las relacionadas con peleas un 12%, lo que refuerza el balance de unas celebraciones “tranquilas y seguras”, según ha señalado el edil.