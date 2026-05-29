Castellón recupera la bandera azul del Serradal y logra el pleno en todas sus playas

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, acompañada por el Director General de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco; el presidente de ADEPLA, Enrico Grossi; y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, han participado este viernes en el acto oficial de izado de la bandera azul en la playa del Serradal, un reconocimiento que la ciudad recupera después de seis años.

Durante su intervención, la alcaldesa ha subrayado que la recuperación de este distintivo supone “un gran día para Castellón”, ya que permite que todas las playas del municipio cuenten nuevamente con bandera azul, un sello que reconoce la calidad ambiental, los servicios y la seguridad del litoral.

La primera edil ha destacado el trabajo realizado durante los últimos tres años por diferentes áreas municipales, especialmente Turismo e Infraestructuras, junto con la colaboración de la Generalitat Valenciana y la asociación ADEPLA. “Prometimos a los castellonenses que recuperaríamos esta bandera azul y hoy cumplimos con nuestra palabra”, ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que este reconocimiento forma parte de una estrategia más amplia para impulsar la desestacionalización turística y dinamizar la economía local a través de eventos deportivos, turismo de congresos y mejoras en el frente litoral. En este sentido, ha recordado que la ciudad alcanzó recientemente un 85 % de ocupación hotelera coincidiendo con la celebración del Campeonato de Europa de Atletismo.

La alcaldesa también ha destacado algunas de las novedades previstas para este verano, entre ellas la renovación de la avenida Ferrandis Salvador con una inversión cercana a los cuatro millones de euros y nuevas actuaciones financiadas con fondos europeos para mejorar el mobiliario urbano, las zonas de sombra y la accesibilidad.

Por su parte, el presidente de ADEPLA, Enrico Grossi, ha agradecido el esfuerzo realizado por el equipo de gobierno y ha destacado “la transformación real” experimentada por las playas de Castellón en los últimos años. Además, ha avanzado que los establecimientos asociados continuarán avanzando en certificaciones de calidad turística.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha puesto en valor el trabajo técnico realizado para recuperar el distintivo y ha recordado que las playas de Castellón cuentan actualmente con numerosos reconocimientos vinculados a sostenibilidad, accesibilidad y calidad ambiental.

Finalmente, el Director General de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, ha felicitado al Ayuntamiento por recuperar una bandera azul “muy difícil de conseguir y mantener”, y ha destacado que la Comunitat Valenciana ha vuelto a batir récord este año con 174 banderas azules.