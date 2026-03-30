Castellón lidera el récord de festejos de ‘bous al carrer’ en 2025

La provincia de Castellón se consolidó en 2025 como el epicentro de los ‘bous al carrer’ en la Comunitat Valenciana, tras acoger un total de 5.125 festejos, lo que representa el 54 % del total regional y la cifra más alta desde que se iniciaron los registros en 2007.

Los datos forman parte de la memoria anual de la Dirección General de Interior, elaborada por la Conselleria de Emergencias e Interior, que refleja un incremento generalizado de los actos taurinos en toda la Comunitat Valenciana, con un récord de 9.542 festejos durante el año pasado.

El conseller Juan Carlos Valderrama ha destacado que este aumento “da muestra del gran arraigo que tienen estas manifestaciones festivas en todo el territorio valenciano” y ha subrayado que la seguridad y el civismo continúan siendo ejes prioritarios de la Conselleria. Entre las novedades normativas que se preparan, ha mencionado mejoras en las barreras y cadafals, inspecciones técnicas, regulación de corrales y chiqueros, y la posibilidad de suspender festejos por lluvias o calor extremo.

Amplia participación en la provincia

De los 266 municipios que organizaron ‘bous al carrer’ en 2025, 126 pertenecen a Castellón, lo que supone que el 93,3 % de sus localidades acogieron estas festividades tradicionales. La provincia sigue muy por delante de Valencia, con 109 municipios (41 %) y Alicante, con 31 (22 %).

La celebración de los festejos se concentró principalmente en los meses de agosto (3.748), septiembre (1.406) y julio (1.065), con modalidades muy variadas: vaquillas, ‘bou de corro’, reses emboladas, encierros, toros cerriles y otras formas tradicionales, siendo las vaquillas el 35,6 % del total de festejos.

Incidencia y seguridad

En cuanto a incidentes, Castellón registró 623 personas heridas, cifra ligeramente superior a la de Valencia y Alicante, aunque sin fallecimientos durante 2025, a diferencia de las provincias vecinas, donde se contabilizaron dos muertes. Las autoridades destacan que el civismo sigue siendo la tónica predominante en los festejos.

Con estos datos, Castellón se confirma no solo como líder en cantidad de festejos taurinos tradicionales, sino también como referente en la conservación de esta manifestación cultural que combina historia, tradición y celebración popular en la Comunitat Valenciana.