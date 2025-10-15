La Diputación Provincial de Castellón intensifica el control de mosquitos tras las intensas lluvias provocadas por la dana Alice y que han afectado a gran parte de la provincia.

El diputado de Medio Natural, José María Andrés, ha subrayado la importancia de actuar con “rapidez y eficacia” para minimizar la proliferación de estos insectos y prevenir posibles molestias en la población. “La rapidez en la intervención es clave para evitar que las acumulaciones de agua se conviertan en focos de reproducción de mosquitos”, ha señalado el diputado provincial.

Así pues, el Servicio de Control de Mosquitos de la institución provincial, ha reforzado, de manera inmediata, el control de mosquitos adultos, especialmente, en las zonas litorales de la provincia de Castellón. Unos trabajos que se suman a las actuaciones llevadas a cabo en las últimas semanas y que se centraron en el control de poblaciones larvarias en todas las zonas accesibles por los medios terrestres y aéreos.

Ahora, el paso de la dana ha dejado terrenos totalmente anegados de agua, los cuales se están vigilando diariamente, observándose ausencia de larvas o niveles muy bajos, por qué también están reforzándose los tratamientos larvicidas si los resultados de la inspección son positivos en presencia de larvas.

De este modo, el diputado provincial ha señalado que se está actuando “con todos los medios que tenemos a nuestro alcance” para atajar esta molesta situación provocada por unas lluvias que han dejado importantes acumulados en zonas de alta sensibilidad.

Así, durante los próximos días los tratamientos van a centrarse en el control de adultos principalmente, complementado con la vigilancia de las nuevas masas de agua que se han creado para el control de los estados inmaduros.

El diputado de Medio Natural ha puesto en valor “el trabajo y esfuerzo que está llevando a cabo todo el servicio de control de plagas para controlar los mosquitos adultos y garantizar que el impacto de la dana Alice sobre la población de mosquitos sea el menor posible” y ha puesto de manifiesto “el compromiso del equipo de Gobierno Provincial para garantizar la salud pública de todos los castellonenses”.

“Desde la Diputación de Castellón estamos trabajando intensamente para paliar las molestias que puedan generar la proliferación de estos insectos”, ha asegurado José María Andrés. Pero, para conseguirlo, ha insistido diciendo, “la participación ciudadana es fundamental”.

Al respecto, desde el servicio de control de mosquitos han recomendado a la población evitar acumulaciones de agua en espacios privados y mantener limpias las piscinas, balsas y macetas, más todavía tras unas lluvias como las acaecidas estos días. “Es muy importante la colaboración de la ciudadanía para evitar la proliferación de focos de cría en espacios privados”, ha concluido José María Andrés.