Castellón instalará dos pantallas gigantes para seguir la final del Mundial con animación desde dos horas antes

Castellón se prepara para vivir una noche histórica con la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina. Ante la elevada demanda ciudadana para seguir el encuentro, el Ayuntamiento instalará dos pantallas gigantes: una en la plaza Mayor y otra en el recinto del SOM Festival, ubicado en el Real Club Náutico de Castellón, en el Grao.

Los dos espacios podrán reunir a cerca de 10.000 personas, con una capacidad aproximada de 5.000 asistentes en cada ubicación. Además, en la plaza Mayor se habilitarán 600 sillas para el público.

La fiesta comenzará antes del pitido inicial. En la plaza Mayor, la programación arrancará a las 19.00 horas con una previa que incluirá música y animación para caldear el ambiente antes del inicio del partido, previsto para las 21.00 horas.

El Ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial de seguridad para garantizar el normal desarrollo del evento. En la plaza Mayor habrá controles de acceso supervisados por la Policía Local, vallado perimetral y tres puntos de entrada: por la plaza de la Hierba, la calle Arcipreste Balaguer y la esquina de la plaza de la Pescadería. El pasaje de Participación Ciudadana permanecerá cerrado durante la celebración.

Asimismo, se instalarán puestos sanitarios para atender cualquier incidencia y se recomienda a los asistentes acudir con antelación y seguir las indicaciones tanto de la Policía Local como del personal de organización.

Para facilitar el acceso al recinto del SOM Festival, el Ayuntamiento ampliará los horarios del TRAM, favoreciendo los desplazamientos hasta el Grao en transporte público.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha destacado que la ciudad "vuelve a volcarse con la selección española en una cita que promete convertirse en una gran celebración colectiva", subrayando que el objetivo es que la ciudadanía disfrute de la final "en un ambiente festivo, familiar y con las máximas garantías de seguridad".