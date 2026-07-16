Castellón inicia el proceso para eliminar la ZAS de Las Tascas y convertir la zona en Espacio de Tradición Gastronómica

El Ayuntamiento de Castellón ha iniciado el proceso para eliminar la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) de Las Tascas. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la exposición pública de la propuesta de cese tras los informes que acreditan que los niveles acústicos se han mantenido por debajo de los límites permitidos durante más de un año y que no se han registrado quejas vecinales.

El concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, ha explicado que, una vez finalice el periodo de información pública y se obtenga el visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente, el consistorio impulsará la declaración de Las Tascas como Espacio de Tradición Gastronómica.

Esta figura, prevista en la legislación autonómica, permitiría ampliar el número de licencias y los horarios de actividad. Toledo ha defendido que Las Tascas son "una seña de identidad" de Castellón por su peso económico, turístico y social, y ha asegurado que el objetivo es garantizar su continuidad haciéndola compatible con el descanso vecinal.