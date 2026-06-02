Castellón estrenará Tresor Antic, una feria familiar con más de 200 vehículos clásicos y 100 puestos de antigüedades

Castellón sumará una nueva cita a su calendario de eventos con la celebración de la primera edición de Tresor Antic Castellón Experience, que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de junio en el Recinto Ferial.

La feria reunirá más de 100 puestos de antigüedades y una exposición de más de 200 vehículos clásicos, entre coches y motos, además de una programación orientada al público familiar.

El concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, ha destacado que el Ayuntamiento continúa apostando por "una programación variada, atractiva y pensada para todos los públicos". En este sentido, ha señalado que Tresor Antic "incorpora una propuesta diferente al calendario de actividades de la ciudad, al reunir en un mismo espacio antigüedades, vehículos clásicos, gastronomía y actividades infantiles".

El recinto contará además con zona de food trucks, bingo musical e hinchables gratuitos para los más pequeños.

Las entradas tendrán un precio de 5 euros para una jornada y de 6 euros para los tres días. Los menores de 12 años podrán acceder gratuitamente a una feria que nace con vocación de convertirse en un punto de encuentro para coleccionistas, aficionados al motor clásico y familias.