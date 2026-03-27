PREVISIÓN TURÍSTICA

Castellón espera una Semana Santa con ocupación del 79% y Peñíscola destaca con el 84%

Las reservas confirman el atractivo del destino y la Comunitat Valenciana mantiene cifras estables para estas fechas

Onda Cero Castellón

Castellón |

CASTILLO PEÑISCOLA
El castillo de Peñíscola. | Ondacero.es

La provincia de Castellón afronta la Semana Santa con buenas perspectivas turísticas, con una ocupación hotelera prevista del 79% en el conjunto del territorio, según los datos de reservas confirmadas por BigDataHOSBEC.

Uno de los destinos que tira del sector es Peñíscola, que registra un notable incremento de la demanda en los días centrales de la semana, superando ya el 84% de plazas reservadas. Un dato que confirma el atractivo del municipio como uno de los principales enclaves turísticos de la provincia en estas fechas.

En general, el sector hotelero de la Comunitat Valenciana mantiene una evolución estable, con niveles de ocupación habituales para esta época del año. A ello podría sumarse un impulso de las reservas de última hora, favorecido por la previsión de tiempo seco y soleado, con temperaturas suaves.

Estas condiciones, junto al peso del turismo nacional de proximidad, apuntalan unas previsiones positivas para una de las primeras grandes citas turísticas del calendario.

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