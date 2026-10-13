Castellón espera reunir a 5.000 personas en la marcha solidaria contra el cáncer de mama

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha animado a la ciudadanía a participar en la XII marcha solidaria ‘Un Paseo por la Vida’, que se celebrará este domingo 18 de octubre para recaudar fondos destinados a la investigación del cáncer de mama. La iniciativa cuenta ya con 4.400 personas inscritas y espera alcanzar las 5.000.

«Animo a la ciudadanía a sumarse a esta marcha para seguir impulsando la investigación del cáncer de mama. Ya hay 4.400 personas inscritas y esperamos alcanzar las 5.000. Cada participación supone una aportación para que los equipos investigadores puedan continuar su trabajo», ha señalado Carrasco.

La alcaldesa ha recibido este martes la camiseta oficial de la iniciativa, diseñada para la ocasión por Lola Casademunt, en un encuentro en el que también han participado la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara; la vicepresidenta de la Fundación Le Cadó, Susana Pérez, y el secretario de la entidad, Jordi Font de Mora.

Carrasco ha destacado que «la Fundación Le Cadó realiza una gran labor para recaudar fondos y dar continuidad a proyectos de investigación del cáncer de mama». Además, ha subrayado que «esta decimosegunda marcha refleja la implicación de muchas personas que, con su participación, contribuyen a avanzar en el conocimiento y el tratamiento de la enfermedad».

Salida a las 10:30 horas desde Rafalafena

La marcha comenzará el domingo a las 10:30 horas en el parque Rafalafena y finalizará en el parque Ribalta. La jornada contará con animación para acompañar a las personas participantes. La inscripción tiene un precio de 10 euros.

Toda la recaudación se destinará a la investigación

Como novedad de esta edición, el Ayuntamiento de Castellón y las empresas e instituciones colaboradoras asumirán los costes logísticos de la organización. De esta forma, el importe íntegro de las inscripciones se destinará a los cuatro proyectos de investigación apoyados por la Fundación Le Cadó.

Carrasco ha explicado que «la colaboración del Ayuntamiento, las empresas y las instituciones permite que este año cada euro de las inscripciones llegue íntegramente a los proyectos de investigación». En este sentido, ha añadido que «unir esfuerzos nos permite aumentar la aportación a una causa que implica a toda la sociedad».

60.000 euros para cuatro proyectos

Al finalizar la marcha, el parque Ribalta acogerá la entrega de un total de 60.000 euros, procedentes en parte de los donativos de esta convocatoria. La cantidad se repartirá a partes iguales entre cuatro iniciativas de investigación: INCLIVA, CAFO-UJI, EMBARCAM de GEICAM e IRB Barcelona, que recibirán 15.000 euros cada una.