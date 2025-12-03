Castellón encara diciembre con una ocupación estable pese a la estacionalidad

La provincia de Castellón ha cerrado noviembre con una ocupación hotelera del 66,3%, según los datos de la patronal turística Hosbec, lo que supone una mejora respecto al mismo mes de 2024. La segunda quincena alcanzó un 65,2%, cifras similares al año pasado, en un contexto marcado por la estacionalización del destino.

Hosbec destaca que el mercado nacional sigue siendo el principal sostén del sector, representando más del 83% de las llegadas durante el mes. Por su parte, los turistas internacionales, procedentes principalmente de Francia, Italia, Reino Unido y Alemania, mantienen una presencia constante aunque de menor volumen.

Según la patronal, el destino continúa atrayendo visitantes gracias a sus paisajes de interior, la red de senderos que conecta montaña y mar, las escapadas gastronómicas y la oferta cultural, así como a la apuesta de muchos establecimientos por experiencias de bienestar y enogastronomía que buscan desestacionalizar la actividad.

Para la primera quincena de diciembre, Hosbec prevé una ocupación del 58,4%, manteniendo la tendencia prudente de final de temporada pero evidenciando la continuidad de la actividad turística incluso en los meses más fríos.