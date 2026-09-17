Castellón dispara su ocupación hotelera hasta el 86,6% en la primera quincena de septiembre

La provincia de Castellón ha registrado una ocupación hotelera del 86,6% durante la primera quincena de septiembre, según los datos de HOSBEC. La cifra supone un incremento de 5,8 puntos porcentuales respecto al 80,8% alcanzado en el mismo periodo de 2025 y sitúa a la provincia ante uno de los avances interanuales más destacados de la temporada.

El comportamiento de la actividad hotelera castellonense refleja una demanda especialmente dinámica en este arranque de septiembre. El crecimiento se produce además en un contexto de mayor diversificación de los mercados de origen de los visitantes.

El mercado nacional continúa siendo claramente mayoritario, aunque reduce su peso respecto al año pasado. Los clientes españoles representan el 78,8% del total, frente al 85,3% registrado en la primera quincena de septiembre de 2025.

Esta pérdida de peso relativo del mercado nacional coincide con un mayor protagonismo de varios mercados internacionales. Portugal aporta el 3,9% de los clientes, seguido de Reino Unido, con un 2,8%, y Francia, con un 2,3%. Eslovaquia y República Checa alcanzan ambos el 1,6%, mientras que Alemania representa el 1,4%, Rumanía el 1,1% e Italia el 1%.

Los datos muestran así una demanda todavía fuertemente vinculada al turismo nacional, pero con una composición internacional más diversificada que hace un año.

Los hoteles de tres estrellas lideran el crecimiento

La evolución positiva también se refleja en las distintas categorías de alojamiento. Los hoteles de tres estrellas alcanzan una ocupación del 89,1%, frente al 77,8% de septiembre de 2025. El incremento es de 11,3 puntos porcentuales en un año.

Los establecimientos de cuatro estrellas también mejoran sus registros y alcanzan una ocupación del 87%, frente al 82,5% contabilizado en el mismo periodo del año anterior.

De este modo, el avance de la ocupación se extiende a las principales categorías de la planta hotelera castellonense y no se concentra en un único segmento.

Las reservas para la segunda mitad de septiembre alcanzan el 80,8%

La perspectiva para lo que queda de mes también mantiene una evolución positiva. Las reservas confirmadas para la segunda mitad de septiembre ya alcanzan el 80,8%, según HOSBEC.

Después de una primera quincena que ha superado ampliamente los registros del año anterior, Castellón afronta la segunda mitad del mes con una base de demanda elevada y con unas perspectivas favorables para mantener una intensa actividad hotelera durante la recta final de septiembre.