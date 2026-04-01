Castellón despliega un dispositivo con 836 efectivos para prevenir incendios y garantizar la seguridad en Semana Santa

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha activado un amplio dispositivo especial con un total de 836 efectivos para garantizar la seguridad y la prevención de incendios forestales durante la Semana Santa, un periodo marcado por el aumento de visitantes y actividades en entornos naturales.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha destacado que el operativo está preparado “para actuar con la mayor diligencia posible ante cualquier incidencia” ante la previsión de buena climatología y mayor afluencia en zonas de especial valor medioambiental.

El plan contempla la realización diaria de rutas forestales preventivas, con el objetivo de reforzar la vigilancia en toda la provincia y minimizar riesgos. “Contaremos con una red de prevención y seguridad que proteja todo el territorio”, ha añadido la dirigente provincial.

Como novedad, la provincia contará esta Semana Santa con un helicóptero de rescate de la Generalitat, que tendrá su base en el parque de bomberos de la Plana Baixa, en Nules, junto a la Unidad de Rescate de Montaña (URM). Esta incorporación permitirá mejorar los tiempos de respuesta ante posibles emergencias en zonas de difícil acceso.

Barrachina ha subrayado que la disponibilidad de este recurso responde a una reivindicación histórica de la Diputación y ha asegurado que se seguirá trabajando para consolidar una base permanente en la provincia. Asimismo, ha recordado la puesta en marcha de helisuperficies en el interior a través del programa Diputació Respon.

El dispositivo combina medios propios del Consorcio y recursos de la Generalitat Valenciana, con 219 efectivos diarios, 41 camiones autobomba, cinco camiones nodriza con capacidad de 120.000 litros y cuatro medios aéreos de extinción (dos helicópteros y dos aviones), a los que se suma el helicóptero de rescate.

Por su parte, el diputado responsable del área, David Vicente, ha apelado a la responsabilidad ciudadana durante estos días. “La lucha contra los incendios es una tarea compartida y la prevención es clave para disfrutar del entorno natural sin ponerlo en peligro”, ha señalado.

Consejos de prevención

Desde la Diputación de Castellón se insiste en evitar cualquier tipo de fuego en zonas forestales, no utilizar maquinaria que pueda generar chispas y extremar las precauciones durante excursiones o desplazamientos por el monte. También se recomienda no realizar barbacoas, especialmente en situaciones de alerta, y mantener despejadas de vegetación las viviendas situadas en entornos forestales.

En caso de detectar humo o fuego, se debe avisar de inmediato al 112 y seguir siempre las indicaciones de los servicios de emergencia.

Para las actividades de montaña, se aconseja planificar las rutas según las capacidades de cada persona, informarse de la meteorología, llevar equipamiento adecuado, agua suficiente y el teléfono móvil con batería. Además, se recomienda no realizar rutas en solitario y comunicar previamente el itinerario previsto.

Las autoridades recuerdan que la prudencia y la prevención son fundamentales para evitar incidentes durante estos días de alta afluencia en la naturaleza.