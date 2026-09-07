Castellón comienza a construir su gran pulmón verde: 40.000 metros cuadrados en la primera fase de Sensal Parc

Las máquinas ya han comenzado a trabajar en Sensal Parc, el que será el mayor parque de Castellón, un proyecto que hará realidad una reivindicación de los vecinos de la zona que se remonta a hace más de 30 años.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha presentado este lunes el inicio de las obras sobre el propio terreno, acompañada por el concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo, técnicos municipales y representantes de las asociaciones vecinales.

El proyecto contempla una superficie total de 122.000 metros cuadrados, que se ejecutará en tres fases. La primera, ya en marcha, contará con 40.000 metros cuadrados.

Carrasco ha destacado la dimensión de la actuación comparándola con el principal estadio de la ciudad: “Sensal Parc son seis Castalias. Y la primera fase son dos Castalias”. Según ha señalado, esta primera fase tiene una superficie similar a la del parque Rafalafena y 1.000 metros cuadrados más que el parque del Pinar.

Un parque diseñado con las propuestas de los vecinos

La alcaldesa ha explicado que los equipamientos responden a las propuestas recogidas durante un proceso de participación ciudadana en el que se realizaron más de 7.000 encuestas, tanto en redes sociales como a pie de calle.

“El Gobierno lo va a ejecutar conforme al mandato de los castellonenses”, ha asegurado.

La primera fase incluirá una zona infantil de juegos con una gran naranja como elemento central, en referencia a la identidad agrícola de Castellón. También habrá un área biosaludable con aparatos de calistenia y juegos para mayores.

Para adolescentes y jóvenes se habilitará un parque de aventuras con tirolina y toboganes, además de praderas, zonas de sombra, pérgolas, espacios de picnic y un kiosco.

El proyecto contempla también espacios de agua con géiseres, que se ampliarán conforme avance la ejecución de las siguientes fases.

Un nuevo pulmón verde para Castellón

La actuación completa alcanzará los 122.000 metros cuadrados y convertirá la zona en un nuevo bosque urbano.

“Simplemente hoy ponemos en marcha un nuevo pulmón verde en la ciudad de Castellón, un bosque urbano financiado con fondos europeos, más de 6 millones de euros, una primera fase con 40.000 metros cuadrados, singular, respetando la identidad castellonense, un parque para toda la ciudad, un parque para todo Castellón”, ha afirmado Carrasco.

Entre los equipamientos previstos para el conjunto del proyecto figuran también una pista de running, un auditorio y una zona de agua con barquitas.

La alcaldesa ha asegurado que el Ayuntamiento quiere acelerar los plazos. La previsión inicial apunta al mes de junio, aunque ha señalado que intentarán adelantar la finalización.

“Si a mí me preguntan cuándo lo quiero, por supuesto antes de mayo”, ha afirmado.

Una primera fase de 6,2 millones de euros

La primera fase cuenta con una inversión de 6,2 millones de euros y está financiada con fondos europeos.

El Ayuntamiento parte de una financiación mínima del 40 % y trabaja para conseguir más fondos que permitan continuar con las siguientes fases del proyecto.

Los huertos urbanos existentes en la zona serán trasladados a la parte que da a la ronda. Carrasco ha asegurado que el objetivo es que Castellón siga contando con estos espacios y ha avanzado que a finales de mes estarán trasladados, permitiendo avanzar en la ejecución de los terrenos situados junto a Fernando el Católico.

“Otros prometieron, nosotros hacemos. Otros dijeron, nosotros cumplimos”, ha reivindicado la alcaldesa durante la presentación.