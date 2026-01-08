Castellón cierra 2025 con el paro más bajo desde 2008 y máximos históricos de afiliación a la Seguridad Social

La ciudad de Castellón ha cerrado 2025 con 11.306 personas desempleadas, la cifra más baja desde octubre de 2008, cuando se registraron 10.458 demandantes de empleo. Respecto al año anterior, el paro se redujo en 784 personas, un descenso del 6,4%, consolidando la tendencia positiva en la ciudad.

La afiliación a la Seguridad Social también marca récord histórico, con 104.833 personas inscritas, la cifra más alta desde que existen registros en 2003, lo que refleja el dinamismo económico y la capacidad de Castellón para generar empleo.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha subrayado que “estos datos refrendan nuestro compromiso con la creación de empleo y la igualdad de oportunidades”, y ha destacado la importancia de programas como los Talleres de Empleo, la Escuela Taller, Acción Inserta y Talento Joven, que permitieron la contratación de 148 personas durante 2025.

Además, los Cursos de Formación a la Carta, diseñados para responder a las necesidades de las empresas locales, han consolidado su crecimiento, con 12 acciones formativas en las que participaron 172 personas. Una de estas iniciativas ha estado dirigida a personas con discapacidad, con contrataciones inmediatas tras la formación.

El Ayuntamiento reforzará estas políticas en 2026 con una partida de 5,86 millones de euros y trabaja ya en el III Plan Estratégico de Empleo 2026-2029, con el objetivo de seguir impulsando la inserción laboral y consolidar el cambio en la ciudad.